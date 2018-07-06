Корентен Толиссо: "Рады, что победили, но движемся дальше"

Полузащитник сборной Франции Корентен Толиссо после победы над Уругваем в 1/4 финала чемпионата мира (2:0) выразил удовлетворение результатом, но подчеркнул, что цель пока не достигнута.

- Мы очень рады, что смогли обыграть Уругвай и пройти дальше, - сказал Толиссо. - Надеемся, что продвинемся и дальше и сможем достичь своей главной цели - выиграть Кубок мира.



Мы играли для своих болельщиков и хотим сказать им большое спасибо за поддержку. Сейчас главное как следует восстановиться и не впадать в эйфорию.



​Бельгия или Бразилия? Сейчас мне сложно дать какой-то прогноз, но в любом случае, кто бы ни вышел, мы приложим максимум усилий, чтобы обыграть его в полуфинале. (Мария НИКУЛАШКИНА)

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