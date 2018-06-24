Корантен Толиссо: "Нем не стоит занимать второе место в группе"

Полузащитник сборной Франции Корантен Толиссо заявил, что команде нужно занять первое место в своей группе на чемпионате мира и избежать встречи с Хорватией в 1/8 финала.

Напомним, команды из группы В, в которой играет и Франция, в первой стадии плей-офф встретятся с командами из группы D, где выступают Аргентина, Хорватия, Исландия и Нигерия.

- С учетом той игры, которую показывают хорваты, нам не стоит занимать второе место в группе, - цитирует ТАСС Толиссо. - Что касается аргентинцев, нигерийцев и исландцев, здесь сказать сложней. Но у аргентинцев играет один из лучших футболистов мира, так что и с ними встречаться не хочется. Но в конце концов, мы прекрасно осознаем, что в 1/8 финала нас точно ждет сложное соперничество.

Напомним, французы уже обеспечили себе место в плей-офф, переиграв Австралию (2:1) и Перу (1:0). В заключительной встрече группового этапа Толиссо и компания сойдутся с Данией (26 июня, Москва, "Лужники").

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