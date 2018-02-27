Координатор сборной Бразилии: "Врач команды в Париже и следит за ситуацией с Неймаром"

Генеральный координатор сборной Бразилии Эду Гаспар не стал комментировал травму нападающего Неймара. Напомним, что футболист получил повреждение в матче чемпионата Франции против "Марселя"(3:0).

– Насколько серьезна травма Неймара?

– Давайте подождем того, что скажет "ПСЖ". Мы уважаем мнение врачей парижского клуба. Только после этого мы будем принимать решение.

– Он может пропустить чемпионат мира?

– Мы не хотим думать сейчас о чемпионате мира. Впереди у нас товарищеские матчи.

– Врач сборной Бразилии в Париже?

– Он там. Просто следит за ситуацией. (Гоша ЧЕРНОВ)