Координатор сборной Бразилии: "В Сочи фантастическая атмосфера, поэтому мы выбрали этот город в качестве базы"

Генеральный координатор сборной Бразилии Эду Гаспар после пленарного заседания семинара представителей команд-участниц чемпионата мира рассказал, почему национальная команда выбрала Сочи в качестве базы на турнире.

- Для нас важно было приехать туда и обсудить все детали нашего пребывания на чемпионате мира.

- Бразилия не будет играть в Сочи на групповом этапе чемпионата мира. Зачем вы выбрали этот город в качестве базы?

- Потому что в Сочи фантастическая атмосфера. Очень хорошая погода и великолепные отель и тренировочное поле. Нас не интересует расстояние, это не самое важное.

- Что вы думаете об организации чемпионата мира?

- Мы на сто процентов уверены, что организация будет на самом высшем уровне. (Гоша ЧЕРНОВ)