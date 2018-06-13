Контрразведка США рекомендует не брать с собой телефоны на чемпионат мира-2018

Директор Национального контрразведывательного центра США Уильям Эванина заявил, что согражданам, которые полетят в Россию на чемпионат мира-2018, лучше не брать мобильные гаджеты. По его словам, электронные устройства могут подвергнуться атакам со стороны киберпреступников или российского правительства.

– Если хотите взять с собой мобильные устройства, то можете не сомневаться в том, что к данным, которые содержатся на этих устройствах, могут попытаться получить доступ российское правительство или киберпреступники, – цитирует Reuters Эванина. – Если можете обойтись без своего основного мобильного устройства, то не берите его. Можете взять с собой свое второе устройство, а не тем, которым пользуетесь регулярно.

Напомним, чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске и Сочи.

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