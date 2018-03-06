Консул Колумбии назвал Россию безопасной страной для проведения чемпионата мира

Консул посольства Колумбии в России Эрнандо Пиньерос считает страну-организатора чемпионата мира-2018 более безопасной, чем Бразилия, в которой мировое первенство прошло в 2014 году. Чиновник отметил, что его соотечественники не боятся ехать в Россию.
- Колумбийцы не боятся ехать в Россию, - цитирует "Р-Спорт" Пиньероса. - Бразилия, где проходил предыдущий чемпионат мира по футболу, менее безопасная страна, чем Россия. В вашей стране иностранцам практически нечего опасаться, но бывают разные ситуации и между самими фанатами, даже из одной страны.
Проблема в том, что многие из болельщиков уже побывали на чемпионате мира в Бразилии, а там совершенно другая ситуация. Во-первых, это рядом, а во-вторых, там практически нет языкового барьера, и бразильцы легко переходят с португальского на испанский язык, так как фонетика их языка богаче.
Я не думаю, что будут большие проблемы с безопасностью во время чемпионата. Сейчас мы формируем специальную базу данных с телефонами адвокатов, врачей и других востребованных специалистов, которые говорили бы на английском, а лучше – на испанском языке. Оказывается, таких профессионалов очень мало.
Напомним, чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи мирового первенства будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.
wako37
Саня, вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер и много разной информации. Сайт - 1einsider.com
19:31
mypatrikin
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18:44
Весёлый©
Ну еще бы главный производитель кокаинума критиковал крупнейший рынок сбыта.
18:44
GoaLapagosS
ЛОЛ ДЛЯ КОЛУМБИЙЦА ЛЮБАЯ СТРАНА БЕЗОПАСНЕЙ СВОЕЙ))))0
18:29
PvsZ
Не, ну колумбийцы-то, положим, даже в Сомали не побоялись бы съездить))
18:22