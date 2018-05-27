Константин Зырянов: "Билетов на ЧМ у меня нет. Может, журналисты помогут?"

Главный тренер "Зенита-2" Константин Зырянов после торжественного открытия мемориальной доски основоположнику российского футбола Георгию Дюперрону сказал, что во время чемпионата мира будет поддерживать только сборную России, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.

- Слухи о возможном расформировании "Зенита-2" вас не отвлекают?

- Мы не комментируем это, а продолжаем работать. Сейчас команда находится в отпуске, но скоро мы начнем подготовку к ФНЛ, сборы начнутся в Петербурге.

- Анюков продолжит работу с вами?

- По моей информации, у Анюкова еще действует контракт, поэтому он остается в команде и в штабе, как играющий тренер.

- Посетите матчи чемпионата мира?

- Билетов у меня нет. Хочу попасть на один матч. Может быть, журналисты помогут.

- На какой?

- Хочется привести всю семью и посмотреть на Месси, когда Аргентина будет играть с Нигерией в Санкт-Петербурге. Много времени у меня не будет, потому что "Зенит-2" начнет подготовку к чемпионату ФНЛ.

- Кого будете поддерживать?

- Ни за кого, кроме сборной России, болеть не буду. За нее буду сильно переживать. Будем так переживать, чтобы наши эмоции вывели сборную в финал.

- Кто выиграет?

- Россия! Но это не пишите, а то еще скажут, что Зырянов с ума сошел.