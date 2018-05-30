Константин Рауш: "У сборной России нет проблем с наличием лидеров"

Защитник "Динамо" и сборной России Константин Рауш сказал, что общение с Сергеем Игнашевичем внушает ему спокойствие и уважение. Фланговый игрок обороны также отметил, что не может сказать ничего плохого о Юрии Жиркове, несмотря на то, что они конкурируют за место в стартовом составе.

– Кто входит в число лидеров в нынешней сборной России?

– Серега (Игнашевич) теперь тут, - цитирует ТАСС Рауша. - Он так много знает про чемпионат России и нашу сборную! Знаете, когда с ним разговариваю, сразу чувствую его спокойствие. И сам успокаиваюсь. Начинаю задавать вопросы, понимаю, что он сыграл и пережил намного больше меня. Уважение появляется сразу же. Он точно один из лидеров.

Игорь (Акинфеев), насколько я уже понял, всегда был лидером, поэтому сейчас является нашим капитаном. Есть Жира (Юрий Жирков), который провел уже очень много важных матчей за карьеру. Смол (Федор Смолов) способен на это. Так что у нас с этим тоже проблем нет.

– Жирков играет на твоей позиции. Чему у него можно научиться?

– Во-первых, сразу скажу – неважно, что Юра играет на той же позиции, что и я. Мы – одна команда, мы все вместе хотим добиться чего-нибудь. Вообще я не из тех людей, которые могут сказать про своего конкурента что-то плохое, хотя понимаю, что такое тоже бывает. Жира – прекрасный игрок, а когда с ним познакомился, понял, что он и отличный человек. А его опыт виден на поле – в том, как он двигается, какие решения принимает.

В рамках подготовки к чемпионату мира-2018 сборная России сыграет с Австрией (30 мая, Инсбрук) и Турцией (5 июня, Москва). На групповом этапе домашнего мирового первенства команда Станислава Черчесова сыграет с Саудовской Аравией (14 июня, Москва, "Лужники"), Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара).

Онлайн-трансляция матча Австрия – Россия – 30 мая 2018 в 21.45.

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