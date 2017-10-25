Константин Рауш: "Сыграть на ЧМ-2018 – самая важная цель моей жизни"

Защитник "Кельна" и сборной России Константин Рауш отметил, что хотел бы сыграть за национальную команду на чемпионате мира 2018 года. Он также добавил, что это его самая важная цель в жизни.
Напомним, Рауш дебютировал в составе сборной 3 сентября в товарищеском матче против "Динамо" (3:1). В октябре он также сыграл в контрольных встречах против Кореи (4:2) и Ирана (1:1).
– Для меня хэппи-эндом всей этой истории стало бы просто участие в домашнем чемпионате мира. Я долго мечтал о том, чтобы закрепиться в клубе бундеслиги. Еще дольше мечтал о вызове в сборную, – приводит официальный сайт ФИФА слова Рауша. – Теперь хочу доказать, что достоин представлять страну на чемпионате мира. Сыграть на ЧМ-2018 – самая важная цель моей жизни.
Представьте: простой парень из Сибири появляется на поле в матче крупнейшего мирового турнира, который к тому же проходит на его родине. Это стало бы осуществлением мечты.
Напомним, ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.
Дополнительная информация
http://ru.fifa.com/worldcup/news/y=2017/m=10/news=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD-%D1%80%D0%B0%D1%83%D1%88-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-%D1%87%D0%BC-2018-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D
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Удачи, Константин!
15:47