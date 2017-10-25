Константин Рауш: "Сыграть на ЧМ-2018 – самая важная цель моей жизни"

Защитник "Кельна" и сборной России Константин Рауш отметил, что хотел бы сыграть за национальную команду на чемпионате мира 2018 года. Он также добавил, что это его самая важная цель в жизни.

Напомним, Рауш дебютировал в составе сборной 3 сентября в товарищеском матче против "Динамо" (3:1). В октябре он также сыграл в контрольных встречах против Кореи (4:2) и Ирана (1:1).

– Для меня хэппи-эндом всей этой истории стало бы просто участие в домашнем чемпионате мира. Я долго мечтал о том, чтобы закрепиться в клубе бундеслиги. Еще дольше мечтал о вызове в сборную, – приводит официальный сайт ФИФА слова Рауша. – Теперь хочу доказать, что достоин представлять страну на чемпионате мира. Сыграть на ЧМ-2018 – самая важная цель моей жизни.

Представьте: простой парень из Сибири появляется на поле в матче крупнейшего мирового турнира, который к тому же проходит на его родине. Это стало бы осуществлением мечты.

Напомним, ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.