Константин Рауш: "Не могу сказать, что был бы рад, если бы Салах не играл против нас"

Защитник сборной России Константин Рауш, комментируя поражение "Ливерпуля" от "Реала" (1:3) в финале Лиги чемпионов, посочувствовал вратарю "красных" Лорису Кариусу – немецкий голкипер допустил грубые ошибки в эпизодах с двумя пропущенными мячами. Также игрок обороны отметил, что нападающий мерсисайдцев и сборной Египта Мохамед Салах, получивший во встрече с "королевским клубом" травму, в сезоне-2017/18 был сопоставим по урвоню с Криштиану Роналду и Лионелем Месси.

– Это действительно был финал, – цитирует "Р-Спорт" Рауша. – "Ливерпуль", проигрывая, не знал, что делать. Обидно за Лориса Кариуса, которого я знаю. Но это был футбол на самом высоком уровне.

– Как восприняли новость о травме футболиста сборной Египта Мохамеда Салаха?

– Я желаю ему скорейшего выздоровления. Все болельщики хотят увидеть такого футболиста на чемпионате мира. И я точно не могу сказать, что был бы рад, если бы он против нас не играл. Я желаю, чтобы он смог сыграть на чемпионате мира.

– Один из самых популярных вопросов: как остановить Салаха?

– Все соперники перед играми готовились и говорили, как сдержать Салаха, а в итоге он почти каждый матч забивал. В этом сезоне он был как Криштиану Роналду и Лионель Месси. Все думают, как их сдержать. Это тяжело, но мы готовимся. Однозначно у нас будет план на матч. Но не просто так это Салах, Месси и Роналду.

Напомним, команда c 20 мая находится на сборе в австрийском Нойштифте, где готовится к домашнему чемпионату мира. Альпийский этап подготовки к турниру продлится до 31 мая. За день до этого команда Станислава Черчесова в Инсбруке проведет товарищеский матч с Австрией. 1 июня хозяева ЧМ-2018 продолжат готовиться на базе в Новогорске, а 5 июня сыграют в Москве со сборной Турции.

Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах страны. Сборная России в группе A сыграет с Саудовской Аравией (14 июня, Москва, "Лужники"), Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара).

Чемпионат мира-2018 по футболу: все о сборной России //

Все о ЧМ-2018: календарь турнира, города и матчи //

Как попасть на чемпионат мира-2018: где купить билеты