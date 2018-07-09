Константин Рауш: "Моя боль глубока, так как я не смог участвовать в ЧМ-2018"

Защитник сборной России и "Динамо" Константин Рауш поблагодарил национальную команду за выступление на чемпионате мира, а также болельщиков за поддержку. Напомним, что Рауш не попал в окончательную заявку на турнир в России.

- Здравствуй, Россия! Сначала я бы хотел сказать насколько глубока моя боль, так как я не смог участвовать в этом великолепном турнире нашей сборнoй, - написал Рауш в Инстагрме. - В первую очередь я хочу поблагодарить нашу команду и, конечно же, всех болельщиков за эти невероятные последние недели, за то, как вы до конца боролись и болели. Не всегда важна победа. Даже если мы и проиграли, мы все равно выиграли. Мы можем гордиться нашей страной и позитивно смотреть вперед! Спасибо еще раз каждому из вас за такой праздник в нашей стране!

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