Константин Рауш: "Дзюба может выдать 20 шуток в минуту"

Защитник сборной России Константин Рауш сказал, что присутствие в команде Артема Дзюбы создает прекрасную атмосферу. Вместе с тем, игрок обороны не стал рассказывать, как именно форвард подшучивает над ним.
- Бывают тяжелые тренировки, ты идешь уставший на ужин, а тут сидит Дзюба и шутит – и сразу прекрасная атмосфера, - цитирует ТАСС Рауша. - Он может выдать – даже не знаю – 20 шуток в минуту, и все смеются (улыбается). Я только сейчас с ним познакомился. Он, как и Жира (Юрий Жирков. - Прим. "СЭ"), для меня просто хороший человек. Мне даже разговаривать с ним не надо. Я просто смеюсь над его шутками (улыбается).
– Как шутит над вами? Наверняка, немцем называет.
– Нет, такого еще не было (смеется). Но позвольте нам оставить наши шутки между нами.
В рамках подготовки к чемпионату мира-2018 сборная России сыграет с Австрией (30 мая, Инсбрук) и Турцией (5 июня, Москва). На групповом этапе домашнего мирового первенства команда Станислава Черчесова сыграет с Саудовской Аравией (14 июня, Москва, "Лужники"), Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара).
Онлайн-трансляция матча Австрия – Россия – 30 мая 2018 в 21.45.
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Чемпионат мира-2018 в России: как купить билеты и попасть на матчи
- Артем Дзюба
- Станислав Черчесов
- Юрий Жирков
- Сборная Австрии (Футбол)
- Сборная Египта
- Сборная Турции (Футбол)
- Константин Рауш
- Сборная Саудовской Аравии
- Сборная Уругвая (футбол)
PitersS
Хватит из Дзюбы клоуна делать-да, мы знаем что он с чувством юмора, но сообщать об этом в каждом номере!?.. Никакого чувства не хватит это читать. Блин-за это, еще, и деньги платят?.. Подойдите к ребенку на улице-он вам умнее наговорит.
10:51
tulupp
Может ему на эстраду, шутковать
10:23
HAZELSAMARA
Уж лучше бы он выдавал по 20 голов за сезон...
10:17