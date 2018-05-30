Константин Рауш: "Дзюба может выдать 20 шуток в минуту"

Защитник сборной России Константин Рауш сказал, что присутствие в команде Артема Дзюбы создает прекрасную атмосферу. Вместе с тем, игрок обороны не стал рассказывать, как именно форвард подшучивает над ним.

- Бывают тяжелые тренировки, ты идешь уставший на ужин, а тут сидит Дзюба и шутит – и сразу прекрасная атмосфера, - цитирует ТАСС Рауша. - Он может выдать – даже не знаю – 20 шуток в минуту, и все смеются (улыбается). Я только сейчас с ним познакомился. Он, как и Жира (Юрий Жирков. - Прим. "СЭ"), для меня просто хороший человек. Мне даже разговаривать с ним не надо. Я просто смеюсь над его шутками (улыбается).

– Как шутит над вами? Наверняка, немцем называет.

– Нет, такого еще не было (смеется). Но позвольте нам оставить наши шутки между нами.

В рамках подготовки к чемпионату мира-2018 сборная России сыграет с Австрией (30 мая, Инсбрук) и Турцией (5 июня, Москва). На групповом этапе домашнего мирового первенства команда Станислава Черчесова сыграет с Саудовской Аравией (14 июня, Москва, "Лужники"), Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара).

Онлайн-трансляция матча Австрия – Россия – 30 мая 2018 в 21.45.

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