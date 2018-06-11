КОНКАКАФ поддержит Инфантино, если тот будет участвовать в выборах президента ФИФА в 2019 году

Президент Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) Виктор Монтальяни сказал, что возглавляемая им организация будет поддерживать действующего главу ФИФА Джанни Инфантино, если тот в следующем году решит переизбираться на занимаемый пост. Накануне швейцарец заявил, что пока не знает, выдвинет ли он свою кандидатуру.

– Инфантино пользуется поддержкой КОНКАКАФ, – цитирует ТАСС Монтальяни. – Он делает много для футбола, а это очень непростая работа. Также я хотел бы отметить, сколько Инфантино сделал конкретно для футбола в КОНКАКАФ.

Напомним, Инфантино возглавляет ФИФА с февраля 2016 года. Очередные выборы президента международной федерации запланированы на 5 июня 2019 года. Они должны пройти в рамках 69-го конгресса организации в Париже.