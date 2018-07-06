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Конь Брант предсказал победу сборной России в матче с Хорватией


Ростовский конь Брант спрогнозировал победу сборной России в матче 1/4 финала чемпионата мира против Хорватии, который состоится завтра в Сочи. Из двух ведер с овсом, на которых были написаны названия стран и нарисованы их флаги, животное выбрало "Россию".

Очень патриотично. Мы рады его выбору независимо от того, сбудется ли предсказание, - цитирует РИА Новости владелицу конного хозяйства, в котором живет Брант, Надежду Скрипкину. - Тем более что он нашей отечественной донской породы. Он предсказывал около шести-восьми матчей. И процентов 80 из них сбылось.

Россия – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала – начало в 21.00 (время московское)

Россия - Хорватия

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https://rsport.ria.ru/russia2018_news/20180706/1139026734.html

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/4 финала
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