Кому Робби Уильямс показал средний палец? Отвечает подруга певца

Давняя подруга Робби Уильямса рассказала, кому был адресован неприличный жест певца во время церемонии открытия чемпионата мира-2018​. По ее словам, артист сделал это по своему собственному желанию.

– Этот жест был адресован британскому парламенту, – приводит "Комсомольская правда" слова подруги Уильямса. – В Британии Робби находится под огромным давлением, его обвиняют в связях с Владимиром Путиным. Наша "желтая пресса" выставила его в худшем свете. Но я знаю его уже 10 лет. Робби последний человек, от кого можно ожидать каких-то политических игр, интриг. Черт возьми, это же Робби Уильямс! Он даже не стал комментировать свой поступок. Он просто показал этот жест и все. И он показал его британскому парламенту. Поверьте, они здесь уже успели это обсудить. Прессу Великобритании сейчас по-настоящему штормит. А Робби даже не получил ни цента за свое выступление на ЧМ– 2018. Что касается связей с Путиным, то они даже не встретились.

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