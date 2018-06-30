Кому нужен футбол? Болельщики фотографируют Марадону на трибунах

Болельщики на матче 1/8 чемпионата мира между сборными Франции и Аргентины обступили легендарного футболиста Диего Марадону, который также присутствует на трибунах.

Отметим, что Марадона посетил каждый матч аргентинской команды на чемпионате мира в России.

"СЭ" ведет текстовую трансляцию встречи Франции и Аргентины. После первого тайма счет ничейный 1:1.