Кому нужен футбол? Болельщики фотографируют Марадону на трибунах

Болельщики на матче 1/8 чемпионата мира между сборными Франции и Аргентины обступили легендарного футболиста Диего Марадону, который также присутствует на трибунах.
Отметим, что Марадона посетил каждый матч аргентинской команды на чемпионате мира в России.
"СЭ" ведет текстовую трансляцию встречи Франции и Аргентины. После первого тайма счет ничейный 1:1.
Who cares there's a game on when Diego Maradona is sat a few rows behind 😆 #WorldCup #ARG pic.twitter.com/Q5XKp6ie73– Indy Football (@IndyFootball) 30 июня 2018 г.