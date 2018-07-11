Кому Дешам составит компанию – Беккенбауэру или Феллеру?

Дидье Дешам – четвертый человек в истории, который примет участие в финале чемпионата мира в качестве игрока и тренера. Француз был капитаном "трехцветных" на победном домашнем турнире 1998 года, а теперь вывел ее в финал чемпионата мира в России. Бразилец Марио Загалло и немец Франц Беккенбауэр выигрывали ЧМ и как игрок и как тренер, а вот подопечный "Кайзера" Руди Феллер не смог завоевать золото в должности главного тренера немецкой сборной в 2002 году.

Кроме того, Дешам стал первым в истории тренером, выведшим сборную в финал чемпионата мира и чемпионата Европы, имея в активе победы в этих турнирах в качестве игрока. (Кирилл БУРДАКОВ)

Тренеры, попадавшие в финал ЧМ в качестве игрока и тренера

Тренер Сборная Финал Игрок Тренер Марио ЗАГАЛЛО Бразилия 1958*, 1962* 1970*, 1998 Франц БЕККЕНБАУЭР ФРГ 1966, 1974* 1986, 1990* Руди ФЕЛЛЕР ФРГ/Германия 1986, 1990* 2002 Дидье ДЕШАМ Франция 1998* 2018

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