Кому Дешам составит компанию – Беккенбауэру или Феллеру?

Дидье Дешам – четвертый человек в истории, который примет участие в финале чемпионата мира в качестве игрока и тренера. Француз был капитаном "трехцветных" на победном домашнем турнире 1998 года, а теперь вывел ее в финал чемпионата мира в России. Бразилец Марио Загалло и немец Франц Беккенбауэр выигрывали ЧМ и как игрок и как тренер, а вот подопечный "Кайзера" Руди Феллер не смог завоевать золото в должности главного тренера немецкой сборной в 2002 году.
Кроме того, Дешам стал первым в истории тренером, выведшим сборную в финал чемпионата мира и чемпионата Европы, имея в активе победы в этих турнирах в качестве игрока. (Кирилл БУРДАКОВ)
Тренеры, попадавшие в финал ЧМ в качестве игрока и тренера
|
Тренер
|
Сборная
|
Финал
|
|
|
Игрок
|
Тренер
|
Марио ЗАГАЛЛО
|
Бразилия
|
1958*, 1962*
|
1970*, 1998
|
Франц БЕККЕНБАУЭР
|
ФРГ
|
1966, 1974*
|
1986, 1990*
|
Руди ФЕЛЛЕР
|
ФРГ/Германия
|
1986, 1990*
|
2002
|
Дидье ДЕШАМ
|
Франция
|
1998*
|
2018
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