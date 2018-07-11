00:44 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Кому Дешам составит компанию – Беккенбауэру или Феллеру?


Дидье Дешам – четвертый человек в истории, который примет участие в финале чемпионата мира в качестве игрока и тренера. Француз был капитаном "трехцветных" на победном домашнем турнире 1998 года, а теперь вывел ее в финал чемпионата мира в России. Бразилец Марио Загалло и немец Франц Беккенбауэр выигрывали ЧМ и как игрок и как тренер, а вот подопечный "Кайзера" Руди Феллер не смог завоевать золото в должности главного тренера немецкой сборной в 2002 году.

Кроме того, Дешам стал первым в истории тренером, выведшим сборную в финал чемпионата мира и чемпионата Европы, имея в активе победы в этих турнирах в качестве игрока. (Кирилл БУРДАКОВ)

Тренеры, попадавшие в финал ЧМ в качестве игрока и тренера

Тренер

Сборная

Финал

 

 

Игрок

Тренер

Марио ЗАГАЛЛО

Бразилия

1958*, 1962*

1970*, 1998

Франц БЕККЕНБАУЭР

ФРГ

1966, 1974*

1986, 1990*

Руди ФЕЛЛЕР

ФРГ/Германия

1986, 1990*

2002

Дидье ДЕШАМ

Франция

1998*

2018
Франция - Бельгия

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