Компания родственника Блаттера сосредоточится на официальной программе гостеприимства ЧМ-2018

Компания Match Hospitality сосредоточится на работах по обслуживанию клиентов в рамках реализации официальной программы гостеприимства чемпионата мира по футболу 2018 года. Сегодня гендиректор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин подтвердил информацию о том, что организация и компания расторгли контракт. Отметим, что Match Hospitality принадлежит племеннику бывшего президента ФИФА Йозефа Блаттера Филиппу, а также братьям Биром.

- Оргкомитет "Россия-2018" и компания Match Hospitality договорились о досрочном завершении контракта на оформление VIP-зон и организацию питания для VIP-гостей на стадионах чемпионата мира, - цитирует ТАСС пресс-службу оргкомитета "Россия-2018". - Все детали коммерческих соглашений оргкомитета "Россия-2018" с компаниями-подрядчиками являются конфиденциальными и не подлежат разглашению. Match Hospitality сосредоточится на работах по обслуживанию клиентов в рамках реализации официальной программы гостеприимства чемпионата мира ФИФА.

