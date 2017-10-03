Компани пропустит матчи сборной Бельгии, Лукаку - под вопросом

Защитник сборной Бельгии Венсан Компани пропустит матчи отбора ЧМ-2018 с Боснией и Герцеговиной и Кипром. Игрок "Манчестер Сити" имеет проблемы со здоровьем, после консультаций между врачами сборной и "горожан" было принято решение не вызывать Компани в национальную команду.

Также под вопросом участие в матчах нападающего "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку. Он повредил голеностоп в игре с "Кристал Пэлас" (4:0).