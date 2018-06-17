Компани пропустит два матча ЧМ-2018 из-за травмы

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес сообщил, что капитан команды Венсан Компани пропустит два матча ЧМ-2018. Бельгийцы стартуют на турнире матчем против Панамы (18 июня, Сочи), а во второй игре встретятся с Тунисом (23 июня, Москва, стадион "Спартак").

- Риск есть всегда, ведь каждый игрок может получить травму в любой момент, - приводит ТАСС слова Компани. - Мы должны всегда принимать решения, основанные на медицинских показаниях. Компани может быть задействован в третьей игре.

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