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Компани пропустит два матча ЧМ-2018 из-за травмы


Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес сообщил, что капитан команды Венсан Компани пропустит два матча ЧМ-2018. Бельгийцы стартуют на турнире матчем против Панамы (18 июня, Сочи), а во второй игре встретятся с Тунисом (23 июня, Москва, стадион "Спартак").

- Риск есть всегда, ведь каждый игрок может получить травму в любой момент, - приводит ТАСС слова Компани. - Мы должны всегда принимать решения, основанные на медицинских показаниях. Компани может быть задействован в третьей игре.

ЧМ-2018: турнирное положение - здеськалендарь матчей и расписание по городам - здесь 

Дополнительная информация

https://worldcup2018.tass.ru/articles/5298195

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