Компани назвал причину победы над Японией

Защитник сборной Бельгии Венсан Компани после победы над Японией в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018 отметил, что победить бельгийцам помогла вера. Бельгийцы проигрывали по ходу встречи со счетом 0:2, но смогли вырвать победу на последних минутах.

- С психологической точки зрения мы проявили себя в этом матче с лучшей стороны, это очень важный аспект, - цитирует ТАСС Компани. - Японцы играли упорно в течение всего матча, на высочайшем уровне. Но мы тоже хорошо подготовились. Когда счет стал 0:2, мы продолжали верить в свои силы и вырвали победу.

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