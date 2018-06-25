Компани может не сыграть с Англией

Защитник сборной Бельгии Венсан Компани может пропустить матч 3-го тура группового турнира ЧМ-2018 с Англией. Как сообщает AFP, игрок "Манчестер Сити" еще не восстановился после травмы, из-за которой он не играл с Тунисом (5:2).

По данным источника, Компани теоретически мог бы выйти на поле, однако тренерский штаб хочет поберечь его для матчей плей-офф.

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