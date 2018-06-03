Компани из-за травмы может пропустить ЧМ-2018

Защитник сборной Бельгии Венсан Компани рискует пропустить чемпионат мира-2018, сообщает Reuters. 32-летний игрок обороны получил травму во втором тайме товарищеского матча против Португалии (0:0) и был заменен на Дедрика Бояту.
По информации источника, 3 июня игроку предстоит пройти медицинское обследование, по итогам которого станет ясно, сыграет ли он на турнире в России.
ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля. Сборная Бельгии сыграет в группе G с Панамой, Тунисом и Англией.
- Сборная Португалии (футбол)
- Сборная Бельгии (футбол)
- Сборная Англии (футбол)
- Венсан Компани
- Сборная Туниса
- Сборная Панамы
- Дедрик Боята