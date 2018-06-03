Компани из-за травмы может пропустить ЧМ-2018

Защитник сборной Бельгии Венсан Компани рискует пропустить чемпионат мира-2018, сообщает Reuters. 32-летний игрок обороны получил травму во втором тайме товарищеского матча против Португалии (0:0) и был заменен на Дедрика Бояту.

По информации источника, 3 июня игроку предстоит пройти медицинское обследование, по итогам которого станет ясно, сыграет ли он на турнире в России.

ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля. Сборная Бельгии сыграет в группе G с Панамой, Тунисом и Англией.

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