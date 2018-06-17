Компани и Вермален не участвуют в тренировке сборной Бельгии

Защитники сборной Бельгии Венсан Компани и Томас Фермален не участвуют в сегодняшней тренировке, сообщает ТАСС. Ранее оба футболиста получили травмы.

Компани продолжает восстанавливаться после травмы паха, Фермален работает по индивидуальному плану из-за повреждения подколенного сухожилия. Футболисты еще не принимали участия в тренировках сборной Бельгии в России после прибытия команды на чемпионате мира.

При этом Компани сейчас находится в Сочи, а Фермален остался в подмосковном Дедовске, где базируется сборная. Первый матч на ЧМ-2018 сборная Бельгии проведет против сборной Панамы на сочинском стадионе "Фишт" против сборной Панамы 18 июня. Начало в 18.00 по московскому времени.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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