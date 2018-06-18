Комментаторы главных немецких телеканалов не поехали на чемпионат мира-2018

Главные телеканалы Германии ARD и ZDF не стали отправлять в Россию на чемпионат мира-2018 футбольных комментаторов. Руководство приняло данное решение по политическим соображениям, в том числе из-за ситуации вокруг журналиста Хайо Зеппельта, известного своими допинговыми расследованиями.

Чемпионат мира стартовал в России 14 июня. Турнир продлится до по 15 июля. Матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Ростове, Казани, Волгограде, Саранске, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде и Екатеринбурге.

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