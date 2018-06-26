Комитет культуры Волгограда: "Насекомые повышают туристическую привлекательность города"

Заместитель председателя областного комитета культуры Волгограда Оксана Маргиани прокомментировала появление большого количества насекомых на матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира между сборными Англии и Туниса (2:1).
- Как досаждающие насекомые повлияют на имидж Волгограда?
- Для туристической привлекательности это будет еще одним плюсом. Посмотрите, сколько шуток появилось в Интернете и СМИ. Нас запомнили! Конечно, это неприятная история, но природа есть природа.
Англия - Тунис: даже мошка и саранча не остановили Кейна в Волгограде //
"Волгоград захватили насекомые". Зарубежные СМИ о ЧМ-2018 //
Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь
Дополнительная информация
https://novostivolgograda.ru/news/city/25-06-2018/moshka-kak-faktor-povysheniya-turisticheskoy-privlekatelnosti-volgograda