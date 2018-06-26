Комитет культуры Волгограда: "Насекомые повышают туристическую привлекательность города"

Заместитель председателя областного комитета культуры Волгограда Оксана Маргиани прокомментировала появление большого количества насекомых на матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира между сборными Англии и Туниса (2:1).



- Как досаждающие насекомые повлияют на имидж Волгограда?

- Для туристической привлекательности это будет еще одним плюсом. Посмотрите, сколько шуток появилось в Интернете и СМИ. Нас запомнили! Конечно, это неприятная история, но природа есть природа.

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