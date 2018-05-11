Комбаров и Глушаков - только в резервном списке сборной России на ЧМ-2018

Объявлен расширенный состав сборной России на ЧМ-2018 из 35 футболистов, 28 из них - в основном составе.

Также названы 7 игроков, которые дополняют список из 35 футболистов для ФИФА и могут быть привлечены в сборную при необходимости:

Вратарь (1):

Гильерме ("Локомотив")

Защитники (2):

Владислав Игнатьев ("Локомотив")

Дмитрий Комбаров ("Спартак")

Полузащитники (2):

Денис Глушаков ("Спартак")

Антон Швец ("Ахмат")

Нападающие (2):

Антон Заболотный ("Зенит")

Дмитрий Полоз ("Зенит")

С полным списком игроков вы можете ознакомиться здесь.

Окончательная заявка из 23 игроков станет известна позже, до 4 июня.

18 мая национальная команда основным составом соберется в Новогорске, а 20 мая вылетит в Австрию. Перед чемпионатом мира запланированы два контрольных матча: 30 мая с Австрией в Инсбруке и 5 июня с Турцией в Москве.

На чемпионате мира-2018, который пройдет с 14 июня по 15 июля, сборная России выступит в группе А и сыграет с командами Саудовской Аравии (14 июня, Москва, "Лужники"), Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара).

Все о чемпионате мира - здесь