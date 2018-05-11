12:25 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Комбаров и Глушаков - только в резервном списке сборной России на ЧМ-2018

Денис ГЛУШАКОВ (слева) и Дмитрий КОМБАРОВ. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
Денис ГЛУШАКОВ (слева) и Дмитрий КОМБАРОВ. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
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Объявлен  расширенный состав сборной России на ЧМ-2018 из 35 футболистов, 28 из них - в основном составе.

Также названы 7 игроков, которые дополняют список из 35 футболистов для ФИФА и могут быть привлечены в сборную при необходимости:

Вратарь (1): 
Гильерме ("Локомотив")

Защитники (2): 
Владислав Игнатьев ("Локомотив")
Дмитрий Комбаров ("Спартак")

Полузащитники (2): 
Денис Глушаков ("Спартак")
Антон Швец ("Ахмат")

Нападающие (2): 
Антон Заболотный ("Зенит")
Дмитрий Полоз ("Зенит")

С полным списком игроков вы можете ознакомиться здесь.

Окончательная заявка из 23 игроков станет известна позже, до 4 июня.

18 мая национальная команда основным составом соберется в Новогорске, а 20 мая вылетит в Австрию. Перед чемпионатом мира запланированы два контрольных матча: 30 мая с Австрией в Инсбруке и 5 июня с Турцией в Москве.

На чемпионате мира-2018, который пройдет с 14 июня по 15 июля, сборная России выступит в группе А и сыграет с командами Саудовской Аравии (14 июня, Москва, "Лужники"), Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара).

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КОММЕНТАРИИ (1)
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werder63

Они в Спартак-то не попадают... Глушак может чем и поможет, он настырный. А Комбарику лучше даже не позориться...Игнатьев осенью был хорош, сейчас сдал, Швец стеклянный, болотное нападение - это как пчела из Кривого зеркала, комики просто, может, чтобы защитников соперников смешить)) Гильерме куда сильнее Габулова, тут только брат по крови)) Так что отсюда только Гильерме, ну, может, Глушак, и то вряд ли, за прошлые заслуги, сейчас он плоховат...

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