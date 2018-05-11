Комбаров и Глушаков - только в резервном списке сборной России на ЧМ-2018

Объявлен расширенный состав сборной России на ЧМ-2018 из 35 футболистов, 28 из них - в основном составе.
Также названы 7 игроков, которые дополняют список из 35 футболистов для ФИФА и могут быть привлечены в сборную при необходимости:
Вратарь (1):
Гильерме ("Локомотив")
Защитники (2):
Владислав Игнатьев ("Локомотив")
Дмитрий Комбаров ("Спартак")
Полузащитники (2):
Денис Глушаков ("Спартак")
Антон Швец ("Ахмат")
Нападающие (2):
Антон Заболотный ("Зенит")
Дмитрий Полоз ("Зенит")
С полным списком игроков вы можете ознакомиться здесь.
Окончательная заявка из 23 игроков станет известна позже, до 4 июня.
18 мая национальная команда основным составом соберется в Новогорске, а 20 мая вылетит в Австрию. Перед чемпионатом мира запланированы два контрольных матча: 30 мая с Австрией в Инсбруке и 5 июня с Турцией в Москве.
На чемпионате мира-2018, который пройдет с 14 июня по 15 июля, сборная России выступит в группе А и сыграет с командами Саудовской Аравии (14 июня, Москва, "Лужники"), Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара).
Опрос
- Дмитрий Комбаров
- Денис Глушаков
- Маринату Гильерме
- Сборная России (футбол)
- Владислав Игнатьев
- Дмитрий Полоз
- Антон Заболотный
- Антон Швец
werder63
Они в Спартак-то не попадают... Глушак может чем и поможет, он настырный. А Комбарику лучше даже не позориться...Игнатьев осенью был хорош, сейчас сдал, Швец стеклянный, болотное нападение - это как пчела из Кривого зеркала, комики просто, может, чтобы защитников соперников смешить)) Гильерме куда сильнее Габулова, тут только брат по крови)) Так что отсюда только Гильерме, ну, может, Глушак, и то вряд ли, за прошлые заслуги, сейчас он плоховат...
12:48