"Комаров пока нет". Кузяев оценил базу в Новогорске

Полузащитник сборной России и "Зенита" Далер Кузяев отметил, что база в Новогорске отличная. По словам 25-летнего хавбека, он никого не знает из игроков команды Саудовской Аравии.

- Как вам в Новогорске?

- База отличная, поля замечательные, тренажерка, номера - все на высшем уровне. Комаров пока нет.

- Допинг-офицеры сегодня приехали. Это напрягает?

- Нет, мы привыкли, что они приезжают неожиданно, даже не замечаем такие вещи.

- В Австрию что с собой берете? Приставку?

- Нет книгу. "Дыхание богов" Вербера.

- Соперников по группе самостоятельно не разбирали? Может, смотрите нарезки в интернете?

- Нет, хотя планирую. Из игроков Саудовской Аравиии никого не знаю. (Филипп ПАПЕНКОВ, Арман МКРТЧЯН)



С 18 по 20 мая сборная России проводит сбор в Новогорске, после чего отправится в Австрию, где пробудет до 31 мая. Перед чемпионатом мира запланированы два контрольных матча: 30 мая с Австрией в Инсбруке и 5 июня с Турцией в Москве.



Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах. Россияне в групповом турнире сыграют с Саудовской Аравией (матч открытия, 14 июня, "Лужники"), Египтом (19 июня, "Санкт-Петербург") и Уругваем (25 июня, "Самара Арена").

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