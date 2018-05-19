15:08 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

"Комаров пока нет". Кузяев оценил базу в Новогорске

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Полузащитник сборной России и "Зенита" Далер Кузяев отметил, что база в Новогорске отличная. По словам 25-летнего хавбека, он никого не знает из игроков команды Саудовской Аравии.

- Как вам в Новогорске?

- База отличная, поля замечательные, тренажерка, номера - все на высшем уровне. Комаров пока нет.

- Допинг-офицеры сегодня приехали. Это напрягает?

- Нет, мы привыкли, что они приезжают неожиданно, даже не замечаем такие вещи.

- В Австрию что с собой берете? Приставку?

- Нет книгу. "Дыхание богов" Вербера.

- Соперников по группе самостоятельно не разбирали? Может, смотрите нарезки в интернете?

- Нет, хотя планирую. Из игроков Саудовской Аравиии никого не знаю. (Филипп ПАПЕНКОВ, Арман МКРТЧЯН)

С 18 по 20 мая сборная России проводит сбор в Новогорске, после чего отправится в Австрию, где пробудет до 31 мая. Перед чемпионатом мира запланированы два контрольных матча: 30 мая с Австрией в Инсбруке и 5 июня с Турцией в Москве. 

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах. Россияне в групповом турнире сыграют с Саудовской Аравией (матч открытия, 14 июня, "Лужники"), Египтом (19 июня, "Санкт-Петербург") и Уругваем (25 июня, "Самара Арена").

Чемпионат мира-2018 по футболу: все о сборной России

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КОММЕНТАРИИ (4)
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баламошка

Millwall82 И объясните мне, какого члена Конгресса, сб. России проводит сбор в Австрии, когда страны-участницы проводят сборы в России. Я понимаю что у Черчесова там дача, но за такие вольности лучше сразу увольнять.///////////Да без разницы мне, где эти брёвна сборы проведут. Если выйдут из группы - уже ура. Хотя вряд ли. Думаю шта Суарес и Салах напехают нашим Кутепкам)

15:27

баламошка

- В Австрию что с собой берете? Приставку? - Нет книгу. "Дыхание богов" Вербера.///////////Не читал, но осуждаю. И чем им гений Шекспира или Достоевского не угодил? Читают всяких Верберов да Коэльев, как будто в своём Отечестве одни тупицы живут. Грустна( Надо читать Пушкина и балабошку. Имхо.

15:24

Millwall82

И объясните мне, какого члена Конгресса, сб. России проводит сбор в Австрии, когда страны-участницы проводят сборы в России. Я понимаю что у Черчесова там дача, но за такие вольности лучше сразу увольнять.

15:16

Millwall82

Так их вытравливают теперь, Далер.

15:14

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