"Комаров пока нет". Кузяев оценил базу в Новогорске

Полузащитник сборной России и "Зенита" Далер Кузяев отметил, что база в Новогорске отличная. По словам 25-летнего хавбека, он никого не знает из игроков команды Саудовской Аравии.
- Как вам в Новогорске?
- База отличная, поля замечательные, тренажерка, номера - все на высшем уровне. Комаров пока нет.
- Допинг-офицеры сегодня приехали. Это напрягает?
- Нет, мы привыкли, что они приезжают неожиданно, даже не замечаем такие вещи.
- В Австрию что с собой берете? Приставку?
- Нет книгу. "Дыхание богов" Вербера.
- Соперников по группе самостоятельно не разбирали? Может, смотрите нарезки в интернете?
- Нет, хотя планирую. Из игроков Саудовской Аравиии никого не знаю. (Филипп ПАПЕНКОВ, Арман МКРТЧЯН)
С 18 по 20 мая сборная России проводит сбор в Новогорске, после чего отправится в Австрию, где пробудет до 31 мая. Перед чемпионатом мира запланированы два контрольных матча: 30 мая с Австрией в Инсбруке и 5 июня с Турцией в Москве.
Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах. Россияне в групповом турнире сыграют с Саудовской Аравией (матч открытия, 14 июня, "Лужники"), Египтом (19 июня, "Санкт-Петербург") и Уругваем (25 июня, "Самара Арена").
- Зенит СПб
- Сборная России (футбол)
- Сборная Австрии (Футбол)
- Сборная Египта
- Сборная Турции (Футбол)
- Сборная Саудовской Аравии
- Сборная Уругвая (футбол)
- Далер Кузяев
баламошка
Millwall82 И объясните мне, какого члена Конгресса, сб. России проводит сбор в Австрии, когда страны-участницы проводят сборы в России. Я понимаю что у Черчесова там дача, но за такие вольности лучше сразу увольнять.///////////Да без разницы мне, где эти брёвна сборы проведут. Если выйдут из группы - уже ура. Хотя вряд ли. Думаю шта Суарес и Салах напехают нашим Кутепкам)
15:27
баламошка
- В Австрию что с собой берете? Приставку? - Нет книгу. "Дыхание богов" Вербера.///////////Не читал, но осуждаю. И чем им гений Шекспира или Достоевского не угодил? Читают всяких Верберов да Коэльев, как будто в своём Отечестве одни тупицы живут. Грустна( Надо читать Пушкина и балабошку. Имхо.
15:24
Millwall82
И объясните мне, какого члена Конгресса, сб. России проводит сбор в Австрии, когда страны-участницы проводят сборы в России. Я понимаю что у Черчесова там дача, но за такие вольности лучше сразу увольнять.
15:16
Millwall82
Так их вытравливают теперь, Далер.
15:14