Командное фото дня. Дети Суареса усилили сборную Уругвая

Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес взял сына и дочь для съемки командной фотографии перед матчем отборочного турнира чемпионата мира 2018 года против Боливии (4:2). Также со своими сыновьями сфотографировался его партнер по команде Хосе Мария Хименес.

Отметим, что в этой встрече Суарес оформил победный дубль. Благодаря победе над боливийцами Уругвай занял второе место в южноамериканской отборочной группе и вышел на чемпионат мира.

Мировое первенство пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.