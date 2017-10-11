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10:34 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Командное фото дня. Дети Суареса усилили сборную Уругвая


Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес взял сына и дочь для съемки командной фотографии перед матчем отборочного турнира чемпионата мира 2018 года против Боливии (4:2). Также со своими сыновьями сфотографировался его партнер по команде Хосе Мария Хименес.

Отметим, что в этой встрече Суарес оформил победный дубль. Благодаря победе над боливийцами Уругвай занял второе место в южноамериканской отборочной группе и вышел на чемпионат мира.

Мировое первенство пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.

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