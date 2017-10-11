Командное фото дня. Дети Суареса усилили сборную Уругвая

Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес взял сына и дочь для съемки командной фотографии перед матчем отборочного турнира чемпионата мира 2018 года против Боливии (4:2). Также со своими сыновьями сфотографировался его партнер по команде Хосе Мария Хименес.
Отметим, что в этой встрече Суарес оформил победный дубль. Благодаря победе над боливийцами Уругвай занял второе место в южноамериканской отборочной группе и вышел на чемпионат мира.
Мировое первенство пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.
Тот случай,когда предматчевое командное фото отлично будет смотреться в семейном фотоальбоме📸📕😉– Чемпионат мира 2018 (@fifaworldcup_ru) 11 октября 2017 г.
Сборную Уругвая🇺🇾-с путевкой на #ЧМ2018!👏👏👏 pic.twitter.com/lrSDRiQfi3