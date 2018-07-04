Колумбийского болельщика ограбили в Москве

Болельщика сборной Колумбии ограбили в понедельник вечером в Москве. Неизвестный украл у иностранца кошелек с банковскими картами, общая сумма ущерба превысила 800 тысяч рублей.

- Вечером в минувший понедельник, в столичную полицию поступило заявление от гражданина Колумбии 1973 года рождения, прибывшего в Москву на чемпионат мира по футболу, о том, что неизвестный украл у него кошелек, предположительно в центре Москвы, - сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

Отмечается, что потерпевший обнаружил пропажу, когда на его мобильный телефон стали приходить сообщения о снятии с банковских карт крупных денежных сумм.

Колумбия проиграла Англии во вчерашнем матче 1/8 финала чемпионата мира (1:1, 3:4 пен.).

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