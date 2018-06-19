Колумбийский певец, у которого украли вещи на 50 миллионов рублей, прибыл в Саранск

Болельщик сборной Колумбии Хуан Луис Лондоньо, известный как певец Maluma, прибыл в Саранск, где колумбийцы проведут матч группового турнира ЧМ-2018 с Японией. В Москве артист стал жертвой воров, которые украли из его номера в отеле драгоценностей и вещей почти на 50 миллионов рублей. Инцидент произошел 14 июня, в день открытия чемпионата мира.

О своем приезде в Саранск Maluma сообщил в Инстаграме, написав, что будет поддерживать сборную Колумбии.

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