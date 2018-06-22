Колумбийский болельщик потерял работу, выпив алкоголь из бинокля

Болельщик сборной Колумбии на ЧМ-2018 Луис Фелипе Гомес лишился работы. Причиной стало опубликованное в интернете видео того, как он пьет алкоголь из бинокля.

В Фейсбуке был опубликован видеоролик, на котором группа колумбийцев распивает пронесенное на стадион в Саранске спиртное. Напиток пронесли на трибуны в бинокле, сообщает русская служба ВВС. Ролик стал популярным в интернете, после чего Гомеса узнали на родине. Результатом этого стало увольнение с работы. По словам болельщика, он едва знал людей, которые его угостили. Ранее он работал в колумбийской авиакомпании Avianica Cargo в должности регионального менеджера направления Европа-Азия.

Colombia's Foreign Office has reminded fans to behave themselves while in Russia after a group of Colombian supporters used a pair of false binoculars to smuggle liquor into yesterday's Japan game.pic.twitter.com/zwxsDdtxvE – Carl Worswick (@cworswick) 20 июня 2018 г.

- Министерство иностранных дел Колумбии напомнило находящимся в России фанатам о правилах поведения после того, как группа колумбийцев воспользовалась лже-биноклем, чтобы тайно пронести алкоголь на вчерашнюю игру с Японией, - написал в Твиттере Карл Ворсвик, британский спортивный журналист, работающий в Колумбии.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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