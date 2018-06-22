17:02 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Колумбийский болельщик потерял работу, выпив алкоголь из бинокля


Болельщик сборной Колумбии на ЧМ-2018 Луис Фелипе Гомес лишился работы. Причиной стало опубликованное в интернете видео того, как он пьет алкоголь из бинокля.

В Фейсбуке был опубликован видеоролик, на котором группа колумбийцев распивает пронесенное на стадион в Саранске спиртное. Напиток пронесли на трибуны в бинокле, сообщает русская служба ВВС. Ролик стал популярным в интернете, после чего Гомеса узнали на родине. Результатом этого стало увольнение с работы. По словам болельщика, он едва знал людей, которые его угостили. Ранее он работал в колумбийской авиакомпании Avianica Cargo в должности регионального менеджера направления Европа-Азия.

- Министерство иностранных дел Колумбии напомнило находящимся в России фанатам о правилах поведения после того, как группа колумбийцев воспользовалась лже-биноклем, чтобы тайно пронести алкоголь на вчерашнюю игру с Японией, - написал в Твиттере Карл Ворсвик, британский спортивный журналист, работающий в Колумбии.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

Все о чемпионате мира по футболу-2018

 

Опрос

Кто выиграет чемпионат мира по футболу-2018?
голосовать

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/

К комментариям
7
Материалы других СМИ