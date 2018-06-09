Колумбийцы остались без защитника

Федерация футбола Колумбии сегодня подтвердила, что защитник сборной этой страны Франк Фабра повредил на тренировке крестообразную связку левого колена и пропустит чемпионат мира. Кто заменит травмированного футболиста, решится в течение субботы.

Напомним, что Колумбия сыграет в одной группе с Польшей, Сенегалом и Японией. (Александр БОБРОВ)

Как попасть на чемпионат мира по футболу //

Сборная России на чемпионате мира по футболу //

Все о чемпионате мира-2018 по футболу: календарь турнира, города и матчи