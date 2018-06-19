Колумбия - Япония: Окадзаки обошел Онопко по матчам за сборную, Нагатомо догнал Акинфеева

Нападающий сборной Японии Синдзи Окадзаки вышел на замену в концовке матча группового турнира чемпионата мира-2018 против Колумбии. Для него эта игра стала 114-й в карьере, он вошел в число 200 лучших игроков мира по данному показателю.

Окадзаки по играм за сборную обошел, в частности, россиянина Виктора Онопко, экс-хавбека ЦСКА латыша Юрия Лайзанса и чемпиона мира-2014 в составе сборной Германии Филиппа Лама.

Рекорд среди японцев принадлежит Ясухито Эндо (152 матча, 19-й результат в мире).

Кроме того, капитан сборной Японии Макото Хасебе провел 111-й матч, сравнявшись с обладателем "Золотого мяча"-2004 украинцем Андреем Шевченко.

Также Юто Нагатомо вышел на поле в 106-й игре за сборную и догнал, в частности, капитана сборной России Игоря Акинфеева.

Мировой рекорд по-прежнему принадлежит египтянину Ахмеду Хассану (184 матча).