Колумбия - Япония: Окадзаки обошел Онопко по матчам за сборную, Нагатомо догнал Акинфеева

Нападающий сборной Японии Синдзи Окадзаки вышел на замену в концовке матча группового турнира чемпионата мира-2018 против Колумбии. Для него эта игра стала 114-й в карьере, он вошел в число 200 лучших игроков мира по данному показателю.
Окадзаки по играм за сборную обошел, в частности, россиянина Виктора Онопко, экс-хавбека ЦСКА латыша Юрия Лайзанса и чемпиона мира-2014 в составе сборной Германии Филиппа Лама.
Рекорд среди японцев принадлежит Ясухито Эндо (152 матча, 19-й результат в мире).
Кроме того, капитан сборной Японии Макото Хасебе провел 111-й матч, сравнявшись с обладателем "Золотого мяча"-2004 украинцем Андреем Шевченко.
Также Юто Нагатомо вышел на поле в 106-й игре за сборную и догнал, в частности, капитана сборной России Игоря Акинфеева.
Мировой рекорд по-прежнему принадлежит египтянину Ахмеду Хассану (184 матча).