Колумбия - Япония: прогноз букмекеров

Во вторник, 19 июня, в Саранске пройдет матч группового турнира чемпионата мира-2018 по футболу. Сборные Колумбии и Японии сыграют на стадионе "Мордовия Арена". Начало встречи – 15.00 по московскому времени.

Winline оценивает шансы Колумбии на победу с коэффициентом 1,67, на ничью – 3,72, а успех Японии – 5,97.

Знаешь, кто победит и каким будет счет? Коэффициенты Winline – здесь.

Колумбия – Япония: чемпионат мира по футболу, 19 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 15.00 (время московское)

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //

ЧМ-2018: турнирное положение – здесь, календарь матчей и расписание по городам – здесь