Колумбия - Япония: ликование Вальдеррамы на "Мордовия Арене"

Бывший полузащитник сборной Колумбии Карлос Вальдеррама на своей странице в Инстаграме опубликовал запись со стадиона "Мордовия Арена", на котором в эти минуты его команда играет с Японией в матче группы H чемпионата мира-2018. На видео показана реакция 56-летнего экс-игрока на гол соотечественника Хуана Кинтеро.

Отметим, что последний поразил ворота японцев эффектным ударом со штрафного - мяч влетел в сетку под подпрыгнувшей стенкой и влетел в ближний угол ворот Эйдзи Кавасимы. Он попытался убедить судей в том, что гола не было. В этом эпизоде сработала система определения взятия ворот.

Публикация от Pibe Valderrama (@pibevalderramap) 19 Июн 2018 в 5:46 PDT

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