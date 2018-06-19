Колумбия - Япония: колумбийцы проиграли после удаления на 3-й минуте

Сборная Японии обыграла Колумбию в матче группового турнира чемпионата мира-2018 - 2:1. Колумбийцы уже на третьей минуте остались в меньшинстве - защитник Карлос Санчес выбил мяч из пустых ворот руками. Синдзи Кагава реализовал пенальти.

В конце первого тайма Колумбия сравняла счет - со штрафного отличился Хуан Кинтеро.

Во второй половине победный гол провел Юя Осако с передачи бывшего хавбека ЦСКА Кейсуке Хонды.

Чемпионат мира-2018

Группа H

Колумбия - Япония - 1:2 (1:1)

Голы: Кагава, 6 - с пенальти (0:1). Кинтеро, 39 - штрафной (1:1). Осако, 73 - угловой (1:2).

Колумбия: Оспина, Ариас, Мурильо, Д.Санчес, Мохика, Х.Куадрадо (Барриос, 31), Лерма, К.Санчес, Кинтеро (Родригес, 59), Искиэрдо (Бакка, 70), Фалькао.

Япония: Кавасима, Х.Сакаи, Йосида, Седзи, Нагатомо, Харагути, Хасебе, Сибасаки (Ямагути, 80), Кагава (Хонда, 70), Инуи, Осако (Окадзаки, 85).

Предупреждения: Барриос, 64. Родригес, 86. Кавасима, 90+4.

Удаление: К.Санчес, 3 (фол последней надежды).

Судьи: СКОМИНА. Вукан, Прапротник (все Словения).

ВАР: Маккели (Голландия). Данкерт (Германия), ван Рукел (Голландия), Цвайер (Германия).

19 июня. Саранск. Стадион "Мордовия Арена".