Колумбия - Япония. Хуан Куадрадо заменен на 31-й минуте

Полузащитник сборной Японии Хуан Куадрадо был заменен на 31-й минуте матча ЧМ-2018 со сборной Японии при счете 0:1.

Вместо него на поле вышел Вильмар Барриос. Колумбийцы играют в меньшинстве - красную карточку получил Карлос Санчес.

Колумбия - Япония: чемпионат мира по футболу, 19 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 15.00 (время московское)

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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