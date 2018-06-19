Колумбия - Япония. Хуан Куадрадо заменен на 31-й минуте

Полузащитник сборной Японии Хуан Куадрадо был заменен на 31-й минуте матча ЧМ-2018 со сборной Японии при счете 0:1.
Вместо него на поле вышел Вильмар Барриос. Колумбийцы играют в меньшинстве - красную карточку получил Карлос Санчес.
Колумбия - Япония: чемпионат мира по футболу, 19 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 15.00 (время московское)
Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.
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http://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/