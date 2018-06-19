Колумбия – Япония: арбитр правильно наказал южноамериканцев пенальти

На 3-й минуте матча чемпионата мира Колумбия - Япония абсолютно верное решение принял арбитр Дамир Скомина, назначив пенальти в ворота колумбийцев и удалив их игрока Карлоса Санчеса.

В том эпизоде Санчес сыграл в своей штрафной площади правой рукой, парировав удар Синдзи Кагавы и остановив мяч, летевший в створ ворот. В такой ситуации лишение соперника явной возможности забить гол наказывается 11-метровым ударом и красной карточкой, а не предупреждением. (Александр БОБРОВ)

Пенальти в ворота Колумбии.

Пенальти в ворота Колумбии.

Пенальти в ворота Колумбии.

Пенальти в ворота Колумбии.

Пенальти в ворота Колумбии.

Пенальти в ворота Колумбии.

Пенальти в ворота Колумбии.