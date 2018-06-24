Колумбия разгромила Польшу и оставила ее без плей-офф ЧМ-2018

Сборная Польши в матче чемпионата мира в Казани потерпела разгромного поражение от Колумбии (0:3). Европейцы потеряли шансы на выход из группы.

В составе южноамериканцев отличись Йерри Мина, Радамель Фалькао и Хуан Куадрадо. Две результативные передачи на счету Хамеса Родригеса.

В четверг, 28 июня, состоятся матчи Япония (4 очка) – Польша (0) и Сенегал (4) – Колумбия (3).

Чемпионат мира-2018

Группа H

Польша – Колумбия – 0:3 (0:1)

Голы: Мина, 40 (0:1). Фалькао, 70 (0:2). Х.Куадрадо, 75 (0:3).

Польша: Щенсны, Паздан (Глик, 80), Беднарек, Пищек, Берешиньски (Теодорчик, 72), Крыховяк, Гуральски, Зелиньски, Ковнацки (Грощицки, 57), Рыбус, Левандовски.

Колумбия: Оспина, Ариас, Санчес, Мина, Мохика, Х.Куадрадо, Агилар (Урибе, 32), Барриос, Кинтеро (Лерма, 73), Хамес Родригес, Фалькао (Бакка, 78).

Предупреждения: Беднарек, 61. Гуральски, 85.

Судьи: РАМОС ПАЛАСУЭЛОС, Торрентера, Эрнандес Паредес (все Мексика).

ВАР: Вильяно (Аргентина). Варгас (Боливия), Диас Перес (Испания), Орсато (Италия).

24 июня. Казань. Стадион "Казань Арена". 42873 зрителя.

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