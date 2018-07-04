"Колумбия не заслуживала поражения". Йерри Мина - о матче ЧМ-2018 против Англии

Защитник сборной Колумбии Йерри Мина считает, что его национальная команда не заслуживала поражения во вчерашнем матче 1/8 финала чемпионата мира против Англии. Встреча проходила на московском стадионе "Спартак" и завершилась со счетом 1:1 (3:4 пен.).

- Это был колоссальный удар, мы не заслуживали поражения, ведь сделали намного больше, чем англичане. - приводит слова Мины Mundo Deportivo. - Сейчас не время говорить о будущем, скажу лишь, что чемпионат мира помог мне вновь утвердиться в качестве футболиста.

Отметим, что Мина в этой встрече помог колумбийцам отыграться и перевести игру в дополнительное время, забив гол на 90+3-й минуте.

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