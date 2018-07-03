Прогноз "Фонбет": Англия победит Колумбию

3 июля на стадионе "Спартак" сборная Колумбии сыграет со сборной Англии в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Встреча начнется в 21.00 по московскому времени. Директор по маркетингу букмекерской компании "Фонбет" Алина Якиревич рассказала о ставках на этот матч.

– "Фонбет" предлагает страховку ставок на этот матч?

– Да. Букмекерская компания "Фонбет" вернет все ставки на точный счет матча Колумбия – Англия, если встреча завершится безголевой ничьей в основное время. На победу сборной Колумбии в основное время со счетом 1:0 можно поставить за 9.50, со счетом 2:0 – за 19.00. На победу Англии в основное время со счетом 1:0 принимаются ставки с коэффициентом 6.00, со счетом 2:0 – с коэффициентом 9.00. На ничью в основное время со счетом 1:1 можно поставить с коэффициентом 6.00, со счетом 2:2 – с коэффициентом 18.00. Другие коэффициенты на точный счет смотрите в линии "Фонбет".

– Кто победит в основное время?

– Букмекеры "Фонбет" считают, что в основное время победит сборная Англии. На победу команды Гарета Саутгейта принимаются ставки с коэффициентом 2.10, на победу Колумбии – с коэффициентом 4.30, на ничью – с коэффициентом 3.15. Большинство клиентов "Фонбет" тоже считает фаворитом встречи сборную Англии. Среди всех игроков, поставивших на исход матча в основное время, 75% выбрали Англию, 20% – Колумбию и 5% – ничью.

– Сколько забьют голов?

– По мнению "Фонбет", матч будет нерезультативным. На тотал меньше 2,5 принимаются ставки с коэффициентом 1.50, на тотал больше 2,5 – с коэффициентом 2.55. Большинство клиентов "Фонбет", наоборот, считает, что команды забьют больше двух голов. На тотал больше 2,5 поставили 89% игроков, на тотал меньше 2,5 – 11%.

– Кто пройдет в четвертьфинал?

– "Фонбет" предполагает, что в 1/4 финала выйдет сборная Англии. На выход англичан в четвертьфинал можно поставить с коэффициентом 1.50, на проход колумбийцев – с коэффициентом 2.60. Большинство клиентов "Фонбет" согласно с букмекерами. На проход сборной Англии в 1/4 финала поставили 76% игроков, на проход колумбийцев – 24%.

– Каким будет счет матча в основное время?

– По мнению букмекеров "Фонбет", самый вероятный счет в матче – 1:0 в пользу сборной Англии. На победу англичан с минимальным счетом можно поставить за 6.00, со счетом 2:1 – за 10.00, со счетом 3:1 – за 20.00. На победу Колумбии со счетом 2:1 можно поставить за 15.00. Среди всех клиентов "Фонбет", поставивших на точный счет матча, 52% выбрали победу Англии со счетом 2:1, 23% – со счетом 3:1. 25% игроков поставили на победу Колумбии со счетом 2:1.

– На что ставят в "Фонбет"?

– Самой популярной стала ставка на победу сборной Англии – ее выбрали 57% клиентов "Фонбет". 15% игроков поставили на победу Колумбии, 10% – на тотал больше 1,5, столько же – на выход Англии в четвертьфинал. 8% клиентов "Фонбет" выбрали голы от обеих команд.

– А сколько ставят?

– Самая крупная ставка – на выход команды Гарета Саутгейта в 1/4 финала чемпионата мира. Она входит в экспресс на сумму 301 000 рублей. В среднем на матч Колумбии и Англии ставят 824 рубля.

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