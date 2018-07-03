Колумбия - Англия: прогноз букмекеров

Во вторник, 3 июля, в Москве пройдет матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу-2018 Колумбия - Англия. Игру принимает стадион "Спартак". Начало встречи – 21.00 по московскому времени.

Winline оценивает шансы на успех Колумбии с коэффициентом 2,58, а Англии – 1,51.

Знаешь, кто победит? Коэффициенты Winline – здесь.

Колумбия – Англия: чемпионат мира по футболу, 3 июля 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 21.00 (время московское)

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ЧМ-2018: сетка плей-офф – здесь, календарь матчей и расписание по городам – здесь