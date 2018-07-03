Колумбия - Англия: Хамес Родригес не попал в состав колумбийцев

Стал известен состав сборной Колумбии на матч 1/8 финала чемпионата мира-2018 против Англии. Хавбек Хамес Родригес не попал даже в число запасных команды. В предыдущей игре против Сенегала (1:0) он был заменен уже на 31-й минуте из-за мышечной травмы.

Полностью стартовый состав Колумбии выглядит следующим образом: Оспина - Ариас, Д. Санчес, Мина, Мохика - Лерма, К. Санчес - Куадрадо, Кинтеро, Барриос - Фалькао.

Колумбия - Англия: чемпионат мира по футболу, 3 июля 2018, анонс матча

Колумбия - Англия: чемпионат мира по футболу, 3 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/8 финала - начало в 21.00 (время московское)