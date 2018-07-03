Колумбия - Англия: англичане сняли проклятие серии пенальти и вышли в четвертьфинал ЧМ-2018!

Сборная Англии стала последним участником 1/4 финала чемпионата мира-2018. В 1/8 финала команда в серии пенальти обыграла Колумбию.

Англичане открыли счет во втором тайме - капитан команды Харри Кейн реализовал пенальти, забив шестой гол на турнире. На третьей добавленной минуте Йерри Мина сравнял счет. В серии пенальти англичане реализовали четыре попытки, колумбийцы - три. У Колумбии забили Радамель Фалькао, Хуан Куадрадо и Луис Муриэль. У Англии забили Харри Кейн, Маркус Рэшфорд, Киран Триппьер, а решающий пенальти реализовал Эрик Дайер. Не реализовали свои попытки англичанин Джордан Хендерсон и колумбийцы Матеус Урибе и Карлос Бакка.

Соперником Англии станет Швеция, которая сегодня с минимальным счетом одолела Швейцарию.

Чемпионат мира-2018

1/8 финала

Колумбия - Англия - 1:1 д.в. (0:0, 1:1, 0:0). Пенальти - 3:4

Голы: Кейн, 57 - с пенальти (0:1). Мина, 90+3 - угловой (1:1).

Серия пенальти: Фалькао - 1:0. Кейн - 1:1. Х.Куадрадо - 2:1. Рэшфорд - 2:2. Муриэль - 3:2. Хендерсон - 3:2 (вратарь). Урибе - 3:2 (штанга). Триппьер - 3:3. Бакка - 3:3 (вратарь). Дайер - 3:4.

Колумбия: Оспина, Ариас (Сапата, 116), Мина, Д.Санчес, Мохика, Барриос, К.Санчес (Урибе, 79), Х.Куадрадо, Кинтеро (Муриэль, 88), Лерма (Бакка, 61), Фалькао.

Англия: Пикфорд, Уокер (Рэшфорд, 113), Магуайр, Стоунс, Триппьер, Хендерсон, Лингард, Алли (Дайер, 81), Янг (Роуз, 102), Стерлинг (Варди, 88), Кейн.

Предупреждения: Барриос, 41. Ариас, 52. К.Санчес, 54. Хендерсон, 56. Фалькао, 63. Бакка, 64. Лингард, 69. Х.Куадрадо, 118.

Судьи: ГЕЙГЕР. Андерсон (все США), Флетчер (Канада).

ВАР: Маккели (Голландия). Гиль (Польша), Астроса (Чили), Вильяно (Аргентина).

3 июля. Москва. Стадион "Спартак".