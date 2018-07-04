Колумбия - Англия - 1:1, пенальти - 3:4. Видеообзор матча 1/8 финала ЧМ-2018

В матче 1/8 финала чемпионата мира-2018​ сборная Англии победила Колумбию в Москве. Англичане выиграли по пенальти - 4:3, основное и дополнительное время завершилось ничьей - 1:1.

Англичане открыли счет во втором тайме - на 57-й минуте капитан команды Харри Кейн реализовал пенальти, забив шестой гол на турнире. На 90+3-й минуте Йерри Мина сравнял счет.

Сборная Англии впервые выиграла серию пенальти на чемпионатах мира.

Видеообзор матча Колумбия – Англия можно посмотреть на официальном канале ФИФА в YouTube.

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