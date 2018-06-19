Колумбиец по имени Владимир осуществил мечту своего отца и побывал в России

Колумбиец Владимир Хуан Марко исполнил мечту своего отца и побывал в России. Хуан Марко прилетел на чемпионат мира, на котором работает волонтером.

- Мой отец так сильно любил Россию, что назвал меня Владимиром, а моего брата – Андреем, - цитирует ТАСС Хуана Марко. - Он очень хотел посетить вашу страну, и вот сейчас я исполнил его мечту - приехал к вам волонтером на футбол. Мне нравится ваша страна, хоть она и очень отличается от моей во многих аспектах... А вот девушки у вас очень красивые, как и на моей родине.

На чемпионате мира колумбиец Владимир будет работать в микст-зоне "Волгоград Арены".

Отметим, что обеспечивать организацию и порядок на мировом первенстве в России помогают более 15 тысяч волонтеров.