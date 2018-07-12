"Колоссальный выигрыш для образа страны". Владимир Познер - о ЧМ-2018

Известный телеведущий Владимир Познер считает, что чемпионат мира-2018 стал настоящим успехом для России, ведь иностранные болельщики, приехавшие сюда, видели только хорошее.

- Приехало порядка трех с половиной миллионов человек, это большое число, и конечно, это определенная победа, потому что вот эти три с половиной миллиона человек, которые, вернувшись домой, будут рассказывать то, что они видели, а видели они только хорошее, - сказал Познер во время встречи с поклонниками в ресторане. - Это, конечно, выигрыш, колоссальный выигрыш для образа страны, и в этом случае это, конечно же, успех.

Чемпионат мира проходит в России с 14 июня по 15 июля. В финале турнира сыграют сборные Франции и Хорватии (15 июля, "Лужники").

Франция - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, онлайн-трансляция финального матча - начало в 18.00 (время московское)

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