Колосков - о заявлении FA: "Англичане ищут любые способы нагадить России"

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что опасения Футбольной Ассоциации Англии по поводу кибербезопасности футболистов не имеют под собой оснований. Ранее FA направила в ФИФА письмо, в котором выразила мнение, что сборная Англии может подвергнуться атаке во время ЧМ-2018.

- Это самая настоящая паранойя. Подобные опасения у Англии возникают с 3 декабря 2010 года, - цитирует RT Колоскова. - За день до этого стало известно, что они проиграли России право провести чемпионат мира, получив всего два голоса. Англичане несут любую ерунду, которая только придет им в голову. Теперь они добрались до высоких технологий. Кому нужны личные данные английских футболистов?! Видимо, у англичан просто закончилась фантазия, если придумывают такое. Совет только один – не обращать на это внимание.

Не надо искать в этом футбольные причины. Они ищут любые способы нагадить России, не стелют солому, если неудачно выступят на чемпионате мира. Англичане еще туда не квалифицировались, но вот-вот должны это сделать. Национальная сборная у них приличная.