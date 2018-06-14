Колосков - о победе России в матче открытия ЧМ-2018: "Результат хороший, а игру будем совершенствовать"

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал победу сборной России в матче открытия ЧМ-2018. Россияне разгромили Саудовскую Аравию со счетом 5:0.

- Что случилось?

- Совпало все. Как бы так сказать, чтобы никого не обидеть. Реализовали все, что могли реализовать. В какой-то степени, и соперник этом помог. Но все-таки, мне кажется, задача нашей сборной состояла в том, чтобы реализовать все те ошибки, которые допустил соперник. В этом преуспели блестяще. 70 процентов ошибок противника наши использовали. Может быть, игра по качеству кому-то и не понравилась, но есть результат, который вселяет уверенность в прогноз, о котором я говорил - мы выйдем с первого места.

- В чем секрет преображения команды Черчесова? Нам очень сильно повезло?

- Это уровень команды соперника. Саудия - это аутсайдер, команда, которая хороша как раз для стартовой игры. Все совпало - и уровень этой команды, и наша реализация ошибок. Главное, чтобы не пошла эйфория.

- Как воспринимать победу?

- Очень хороший результат. А игру будем совершенствовать.

- Аравийцы - колхоз?

- Не хочется никого обижать. Все-таки чемпионат мира. Не назвал бы соперника колхозом. Не стоит делать глобальных выводов по одной игре. Подождал бы еще один тур. А потом, может быть, поговорим немножко по-другому.

- Кто вас удивил в этой встрече?

- Может быть, немного Смолов - своей инертностью. А остальные сыграли так, как готовы. (Сергей ЕГОРОВ)